Roma, 2 nov (Adnkronos) – “Abbiamo fatto una proposta cui non hanno risposto: riscriviamo la legge elettorale per dare ai cittadini il potere di scelta. Perchè non sono interessati? Perchè sono partiti personali, si tengono le liste bloccate per decidere”. Lo ha detto Elly Schlein a Piazzapulita.