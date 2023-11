Governo: Paita (Iv), ‘bozza piano Mattei per ora è solo fuffa’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “La bozza del piano Mattei che domani sarà discussa in Consiglio dei ministri è solo un elenco di buone intenzioni, una cornice generale ma con poca concretezza. L’unico aspetto dettagliato è quello della governance, accentrata a palazzo Chigi nelle mani di Giorgia Meloni. È comunque un inizio: dopo un anno abbiamo finalmente qualcosa di scritto oltre al nome suggestivo. Al momento, di concreto c’è solo il progetto del cavo elettrico sottomarino da 600 MW di potenza per collegare le reti di Italia e Tunisia attraverso il canale di Sicilia. Il resto è fuffa”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito.

“Il tema è fondamentale per il futuro dell’Italia: dal rapporto con l’Africa passano non solo straordinarie possibilità di investimenti economici e di sviluppo sociale, ma anche la risoluzione di problemi epocali come l’immigrazione. Per noi – prosegue la coordinatrice nazionale di Italia Viva – quella della cooperazione è la strategia giusta. Il testo quindi era molto atteso, bene fissare le scadenze e stabilire una durata quadriennale, ma ci saremmo aspettati più contenuti e meno annunci generici. Non servono burocrati e tecnici, ma imprenditori che investano: questo significa ‘aiutarli a casa loro’.”