Governo: Mantovano, telefonata fake? ‘Meloni ha capito subito’**

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con la delega ai servizi, intercettato nei pressi di Palazzo Chigi, oppone il silenzio alle domande dei cronisti del Fattoquotidiano.it e Fanpage sul come sia stato possibile che due comici russi siano riusciti ad arrivare a parlare telefonicamente con il presidente del Consiglio, spacciandosi per il Presidente della commissione dell’Unione Africana Moussa Faki. Mantovano risponde solo ad una domanda. Quando avete capito che non si trattava di Faki ma di due comici Russi? “Il presidente del Consiglio l’ha capito subito”. Subito? “E certo”, risponde Mantovano prima di rientrare a Palazzo Chigi senza rispondere alle altre domande sul caso.