F1: Verstappen, ‘Red Bull non si adatta bene a Interlagos, non so se riuscirò a vincere’

San Paolo, 2 nov. – (Adnkronos) – “C’è un po’ di apprensione per questo weekend, specialmente per le difficoltà avute lo scorso anno. Non so se riuscirò a vincere questa gara, l’anno scorso non abbiamo avuto un gran weekend. Con il formato Sprint sarà difficile venire a capo di tutto. Abbiamo delle idee su alcune cose da provare ma non sarà semplice mettere a posto tutto nell’unica sessione di prove libere. Ci sono alcune curve a bassa velocità e credo che la nostra macchina non sia particolarmente adatta a questo circuito”. Lo dice il tre volte campione del mondo di F1 Max Verstappen nella conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Brasile a Interlagos.