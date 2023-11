Non era un rimbrotto o un richiamo, ma Gigi Scarinzi non è riuscito a deglutire l’invito del sindaco e si è dimesso. O, per la precisione, questo ha scritto sulla chat della maggioranza che governa al Comune di Benevento. «In seguito alla nota a firma del Sindaco, comunico le mie dimissioni da presidente della commissione lavori pubblici. Saranno formalizzate a brevissimo e- ha assicurato il consigliere – sono irrevocabili». Nell’augurare buon lavoro a tutti, ha concluso comunicando pure la sua uscita dalla chat. Non è noto se all’annuncio abbiano fatto seguito i fatti, ossia se Scarinzi le dimissioni le abbia già formalizzate e protocollate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia