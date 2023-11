Carburante, scendono i prezzi di benzina e diesel oggi in Italia

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Scendono i prezzi dei carburanti, nonostante il rialzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Sempre piuttosto depresso il barile, con il Brent a 85 dollari. Molto vicina la parità a quota 1,86 euro/litro tra diesel e benzina sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 ha ridotto di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Per Tamoil registriamo un taglio di tre centesimi al litro sul gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,864 euro/litro (-7 millesimi, compagnie 1,864, pompe bianche 1,872), diesel self service a 1,856 euro/litro (-8, compagnie 1,857, pompe bianche 1,855). Benzina servito a 2,004 euro/litro (-8, compagnie 2,043, pompe bianche 1,927), diesel servito a 1,996 euro/litro (-8, compagnie 2,035, pompe bianche 1,918). Gpl servito a 0,721 euro/litro (-1, compagnie 0,730, pompe bianche 0,712), metano servito a 1,446 euro/kg (+3, compagnie 1,451, pompe bianche 1,441), Gnl 1,300 euro/kg (+8, compagnie 1,294 euro/kg, pompe bianche 1,304 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,950 euro/litro (servito 2,211), gasolio self service 1,943 euro/litro (servito 2,211), Gpl 0,851 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,332 euro/kg.