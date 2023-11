Roma, 2 nov. – (Adnkronos) – Simone Sozza è l’arbitro designato per dirigere Atalanta-Inter, big match dell’undicesima giornata di Serie A, in programma sabato 4 novembre alle ore 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Daniele Chiffi dirigerà invece Fiorentina-Juventus, in programma domenica 5 novembre alle ore 20.45 allo stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.