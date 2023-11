Calcio: Motta, ‘tanto rispetto per la Lazio, il Bologna vuole continuare a migliorare”

Bologna, 2 nov. – (Adnkronos) – “Tutte le partite sono importanti, ora lo è questa con la Lazio. Ci prepariamo per la partita, affronteremo la gara con grande impegno, mettendo in pratica tutto quello che abbiamo provato e la nostra miglior versione. Cosa temo della Lazio? Non si tratta di temere, ma c’è tanto rispetto. Hanno un allenatore di alto livello, noi dobbiamo metterli in difficoltà nelle transizioni, è una squadra che palleggia quando vuole, che ti attira fuori in costruzione per farti male”. Lo dice l’allenatore del Bologna Thiago Motta alla vigilia del match casalingo con la Lazio. “Non so se siamo una squadra scomoda, dobbiamo migliorare in ciò che stiamo facendo e non perdere quello che di buono stiamo costruendo -aggiunge il 41enne tecnico italobrasiliano in conferenza stampa-. Beukema sta bene e si è allenato con il gruppo, potrà partecipare domani. Anche Lucumí lo vedo bene, chi sta meglio giocherà, niente è cambiato, abbiamo ancora un allenamento”. Infine solo elogi per Ciro Immobile, avversario domani ed ex compagno in Nazionale. “Si tratta di un grande giocatore, ci sono degli alti e bassi, degli infortuni che possono cambiare le cose. Io lo reputo un grande giocatore, attacca bene la profondità, è dinamico e fa gol. Dovremo stare attenti domani perché lui è un grande di questo campionato”.