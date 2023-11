Ascolti tv, Canale 5 prime time con ‘Anima gemella’

Roma, 2 nov. (Adnkronos) – Canale 5 con l’ultima puntata di ‘Anima gemella’ ha vinto il prime time di ieri sera con 2.343.000 telespettatori e uno share del 13,89%. Secondo gradino del podio per Rai3 con ‘Chi l’ha visto?’ che ha ottenuto 1.863.000 telespettatori e uno share dell’11,5%. Terzo posto per Rai1 che ha trasmesso il film ‘Marilyn ha gli occhi neri’ visto da 1.854.000 telespettatori pari al 10,3% di share. Da segnalare in particolare, nell’access prime time, l’ottimo risultato raggiunto sulla rete ammiraglia di viale Mazzini da ‘Tg1 – Intervista con Papa Francesco’ condotta dal direttore Gian Marco Chiocci che è stata seguita da 4.588.000 telespettatori pari al 21,7% di share.

Fuori dal podio su Italia1 la partita valida per i sedicesimi di Coppa Italia Udinese-Cagliari è stata seguita da 1.168.000 telespettatori (share del 6,75%) mentre su La7 ‘Una giornata particolare’ ha interessato 907.000 telespettatori registrando uno share del 5,5%. Su Retequattro, invece, ‘Fuori dal Coro’ ha ottenuto 860.000 telespettatori e uno share del 6,3% mentre su Tv8 ‘X Factor 2023’ ha conquistato 502.000 telespettatori (share del 3,6%). Chiudono gli ascolti del prime time Rai2 con la serie ‘Corpo libero’ seguita da 366.000 telespettatori (share del 2,08%) e Nove con il film ‘Presa mortale’ visto da 320.000 telespettatori (share dell’1,8%).

Nell’access prime time, sulla rete ammiraglia di viale Mazzini, ‘Cinque minuti’ di Bruno Vespa ha totalizzato il 15,7% di share e 3.313.000 telespettatori. Su Canale5, invece, ‘Striscia La Notizia’ è stata vista da 3.759.000 telespettatori realizzando uno share del 17,79%. Nella fascia preserale su Rai1 ‘Reazione a catena’ ha registrato il 24,1% di share e 4.380.000 telespettatori mentre su Canale 5 ‘Caduta libera!’ è stato seguito da 2.876.000 telespettatori (share del 16,38%).

Nel complesso, la comparazione delle reti generaliste Rai più l’all news nei confronti di Mediaset a pari perimetro ha visto la Rai nell’intera giornata ottenere 2.671.000 telespettatori e il 29,1% contro i 2.320.000 telespettatori e il 25,3% di share. In prima serata le reti Rai generaliste più RaiNews24 hanno registrato 5.700.000 telespettatori e il 28,1% di share mentre i canali generalisti di Mediaset più TgCom24 hanno totalizzato 5.205.000 telespettatori e uno share del 25,7%.