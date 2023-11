In un contesto operativo generale non facile, con reparti che si caratterizzano per una copertura più o meno sottodimensionata degli organici, il reparto Anestesia e Rianimazione del nosocomio ‘San Pio’ si appresta a divenire eccezione, con 74 candidati, su 102 che avevano fatto domanda, che hanno superato la prova degli scritti e della rilevazione dei titoli, con valutazione idonea alla prosecuzione del concorso per l’assunzione. Ampie garanzie in vista del colloquio finale, per pervenire ad una graduatoria da cui attingere undici vincitori, ma anche sostituti in caso di nuove dimissioni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia