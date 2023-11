Milano: cerca di rubare portafoglio in un supermercato, arrestata una donna bulgara

Milano, 1 nov. (Adnkronos) – Aveva cercato di sottrarre il portafoglio a un’anziana che stava facendo la spesa in un supermercato di Garbagnate Milanese, alle porte di Milano. Ma la scena non è sfuggita all’occhio di un’addetta alla vigilanza. Così, ieri pomeriggio una donna di 35 anni, di nazionalità bulgara, è stata trattenuta nel locale dagli addetti alla sicurezza e definitivamente bloccata dai Carabinieri, prontamente sul posto. Il portafoglio è stato restituito all’anziana proprietaria.

Durante le procedure di identificazione, è poi emerso che la donna bulgara fermata risultava gravata da un ordine di carcerazione emesso nel giugno del 2017 dal Tribunale di Firenze, dovendo scontare la pena di 11 mesi e 28 giorni di reclusione per furto con destrezza commesso a Firenze nello stesso. La 35enne è stata, quindi, arrestata e condotta nel carcere di San Vittore.