Camorra: appalti, corruzione e camorra a Caivano, 18 arresti**

Napoli , 1 nov. – (Adnkronos) – Infiltrazioni della camorra negli uffici comunali: altri 18 indagati a Caivano. Sei imprenditori sono finiti ai domiciliari per corruzione di politici e dipendenti del Comune di Caivano per ottenere appalti pubblici, in un’inchiesta che coinvolge anche il boss Antonio Angelino. Stanotte, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare – emessa dal Tribunale di Napoli su richiesta della Dda – nei confronti di 18 persone indagate, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nel corso delle indagini condotte dai carabinieri e coordinate dall’Antimafia tra novembre 2022 e luglio 2023, sono emersi legami tra camorra,. amministrazione comunale e uffici nella gestione degli affidamenti degli appalti per i lavori pubblici. Secondo l’accusa, per imporre il pizzo agli imprenditori vincitori delle gare d’appalto, il clan otteneva informazioni riservate dagli uffici comunali. E ancora, alcuni funzionari avrebbero svolto il ruolo di intermediari tra gli imprenditori e i camorristi nella richiesta del pagamento delle estorsioni, ritirando materialmente le tangenti. A loro volta, gli inquirenti sostengono che gli stessi imprenditori taglieggiati avrebbero ottenuto appalti corrompendo politici e dirigenti comunali compiacenti.