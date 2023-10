Le proroghe e l’attesa di un incontro tra la cooperativa dei medici e i vertici dell’Asl avevano alimentato le speranze sulla continuità del servizio. Ma le settimane sono passate senza segnali concreti. Anche per questo la Fp Cgil di Benevento, che per prima a giugno aveva lanciato l’sos dopo la paventata chiusura dell’Uccp di San Giorgio del Sannio, venerdì prossimo inizierà una raccolta firme per la tutela del presidio sanitario di viale Manzoni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia