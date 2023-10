Riforme: Baldino (M5S), ‘premierato merce di scambio tra FdI e FI’

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – “Il premierato, annunciato in pompa magna contestualmente al deposito tardivo della manovra alle Camere, non è altro che merce di scambio tra il partito di Meloni e Forza Italia, cui è stato imposto di non presentare emendamenti alla legge di bilancio. Ancora una volta sulla nostra Costituzione si gioca il baratto tra partiti alla ricerca di consenso per le imminenti elezioni europee, nonché un succulento banchetto per distrarre l’opinione pubblica dai problemi reali che la manovra di Meloni non risolve, anzi aggrava”. Così Vittoria Baldino, vicecapogruppo M5S a Montecitorio, su Facebook.