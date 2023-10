Per il consiglio provinciale si voterà il 20 dicembre, due giorni dopo la scadenza. Entro il 30 novembre le liste dovranno essere presentate.

Queste, le date più importanti del calendario che porterà al rinnovo dell’assemblea della Rocca dei Rettori, che interesserà i soli 10 consiglieri, non il presidente Lombardi, che non ha esaurito neppure un biennio del suo mandato quadriennale (fu eletto il 28 luglio 2022). Il consiglio attualmente in carica, invece, fu eletto il 18 dicembre 2021: poiché la legge n. 56 del 2014, che detta le norme per le elezioni di secondo livello degli Organi delle Province, assegna 90 giorni dalla data di scadenza del mandato per convocare le elezioni per il rinnovo, Lombardi ha fissato la data del voto per mercoledì 20 dicembre. In effetti, Benevento andrà al voto allineandosi a quanto faranno pure le altre Province campane in scadenza, Caserta, Benevento ed Avellino.

