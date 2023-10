Le perduranti difficoltà del nosocomio pubblico ‘San Pio’ appaiono evidenziate nelle loro motivazioni sostanziali dall’atto approvazione del Piano triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP) 2022/2024 dell’AO San Pio di Benevento da parte della Giunta Regionale della Campania, lo scorso 25 ottobre: atto che era stato adottato in via provvisoria con Delibera Aziendale 715 del 10 agosto 2023 come rettificata dalla delibera 774 del 4 settembre 2023. Il via libera si accompagna all’indicazione del contestuale obbligo per il Direttore Generale dell’AO San Pio di Benevento di adottare il PTFP 2022/2024 in via, asserendo che l’AO San Pio di Benevento dovrà garantire il costante monitoraggio e controllo dell’andamento della spesa relativa al costo del personale, anche autorizzato, attraverso gli strumenti, le modalità e le procedure già in essere presso i competenti Uffici Regionali.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia