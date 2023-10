Mo: chiesa ortodossa Gerusalemme condanna Israele per bombardamento Gaza

Tel Aviv, 31 ott. (Adnkronos) – Il Patriarcato ortodosso di Gerusalemme ha condannato Israele per il bombardamento notturno del suo centro culturale a Gaza City e per il suo “l’attacco diretto e ingiustificato”.

“Questo attacco rappresenta una cruda incarnazione della determinazione ingiustificata di Israele di distruggere le infrastrutture civili e i centri di servizi sociali, così come i rifugi per i civili intrappolati nell’enclave assediata”, ha affermato la chiesa in una nota.