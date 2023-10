‘Metti la psoriasi fuori gioco’, a Milano evento per Giornata mondiale

Roma, 31 ott. (Adnkronos Salute) – A pochi giorni dalla Giornata mondiale della psoriasi (29 ottobre), Ucb Pharma organizza a Milano l’evento aperto al pubblico ‘Metti la psoriasi fuori gioco’, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia autoimmune che in Italia interessa circa 2 milioni di persone, colpisce la pelle e non solo, e può influire anche molto negativamente sulla qualità di vita dei pazienti. L’appuntamento – fissato per il 6 novembre, alle 18 presso il Centro Congressi Fondazione Cariplo in via Romagnosi 8 – è parte della campagna di sensibilizzazione partita il 2 marzo scorso con lo scopo di fare awareness tra la popolazione sui sintomi e le cause della psoriasi, promuovere la comprensione e il supporto per le persone affette dalla patologia, combattere lo stigma associato, favorire il dialogo con il medico.

All’incontro – si legge in una nota – saranno presenti Claudio Marchisio (@marchisiocla8), ex calciatore, paziente e testimonial della campagna; Ida Galati (@lastanzadellamoda), fashion teller, che parlerà di come vivere la psoriasi con stile, ed Elpidio Cecere (@psicologo.elpidiocecere), con il quale saranno affrontati i temi dell’accettazione, dellla consapevolezza e dell’autostima. L’evento è collegato al sito mettilapsoriasifuorigioco.it, che in poco più di 7 mesi ha totalizzato oltre 31mila utenti unici e circa 63mila page views. La campagna social ha registrato 61 post pubblicati, oltre 5 milioni di visualizzazioni, 67.445 interazioni e ha generato oltre 80 conversazioni.

La serata coinvolgerà direttamente il pubblico e permetterà di imparare di più sulla psoriasi e di sfatare i falsi miti anche grazie ai social. Ogni partecipante, al suo arrivo, riceverà un biglietto con un codice con il quale potrà essere sorteggiato per salire sul palco e provare a rispondere a una domanda sulla malattia, la cui risposta si ricaverà consultando i profili social della campagna. L’evento sarà proposto anche Roma, l’11 dicembre, alle 18 all’Auditorium Ara Pacis in via di Ripetta, 190. Questo il link per iscriversi all’evento: @mettilapsoriasifuorigioco | Linktree.