Manovra: Conte, ‘c’è la patrimoniale sulla casa’

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – “Quella che va delineandosi sulla casa è una sorta di patrimoniale: c’è un aumento delle tasse sulla vendita di case ristrutturate, quello della cedolare secca sugli affitti brevi, dal secondo in poi, e non c’è nessun intervento sul caro mutui. Senza dimenticare la tassa sulle auto, con il caro benzina e il mancato taglio delle accise, e l’aumento dell’Iva su prodotti per l’infanzia e l’igiene femminile”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte in un’intervista oggi su La Stampa.