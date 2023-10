Manovra: Boccia (Pd), ‘interverremo con emendamenti su ex Ilva e Taranto’

Roma, 31 ott (Adnkronos) – “L’urgenza che abbiamo è capire, con la manovra arrivata in Senato, come intervenire sulle principali questioni che gravano sul futuro dell’azienda e della città di Taranto”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia durante l’incontro del Pd con le rappresentanze sindacali dell’ex Ilva che si stanno svolgendo in Senato.

“Dall’incontro con le rappresentanze di oggi recepiamo le esigenze e proveremo ad intervenire, con adeguati emendamenti, mi auguro di tutte le opposizioni, sulla questione degli ammortizzatori per le aziende dell’indotto, sulla questione della governance e su quella dello stralcio del miliardo del Pnrr”, ha spiegato Boccia.

“Siamo di fronte ad una maggioranza che non vuole emendamenti ma faremo di tutto per affrontare nodi, che il comportamento del governo ha ulteriormente aggravato venendo meno agi impegni presi”, ha aggiunto.