Maltempo: allagamenti e alberi caduti a Lecco, auto ribaltata in zona ospedale’

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Una imponente ondata di maltempo si è abbattuta sulla città di Lecco e i suoi dintorni. La pioggia si è abbattuta dalle 4 di questa mattina sulla città, provocando allagamenti e caduta di alberi.

La centrale dei vigili del fuoco di Lecco, insieme a tutti i distaccamenti volontari, sono attivi sul territorio provinciale; le zone maggiormente colpite sono il lecchese, la Brianza e il meratese.

Gli interventi principali riguardano il ripristino di zone rese inagibili dagli allagamenti e il taglio delle piante che hanno invaso strade e locali. In questo momento, in particolare, i vigili del fuoco di Lecco stanno operando in una galleria nella zona dell’ospedale, in direzione della città, per un’auto ribaltata.