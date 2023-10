Lombardia: presentata a Pirellone nuova unità mobile City Angels per il territorio regionale

Milano, 31 ott.(Adnkronos) – “La nostra istituzione regionale è sempre vicina e grata a chi contribuisce ad aiutare e dare una mano nell’assistere e supportare le persone più fragili e i City Angels rappresentano sicuramente un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo, simbolo della città di Milano ma anche della Lombardia tutta. Oggi, con la donazione di questo pulmino, ancora una volta tocchiamo con mano quanto la sinergia tra istituzioni, realtà private e associazioni sia un modello vincente e testimoni al meglio quel ‘saper fare’ lombardo che qui trova sempre la sua massima espressione”. Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani in occasione della presentazione a Palazzo Pirelli del nuovo pulmino dei City Angels, il primo che opererà come unità mobile nella distribuzione dei generi di conforto e prima necessità ai senzatetto sul territorio regionale fuori dal Comune di Milano.

Il nuovo mezzo è stato donato dalla Banca Valsabbina di Brescia e dal Lions Club di Cesano Maderno (Mb): la scelta di Palazzo Pirelli come sede dell’inaugurazione è fortemente simbolica, trovandosi il palazzo dell’istituzione regionale proprio davanti alla Stazione Centrale di Milano dove i City Angels sono nati nel 1994. Nell’occasione, sul piazzale del Pirellone sono intervenuti anche il presidente dei City Angels Mario Furlan, che ha ringraziato l’istituzione regionale e gli enti donatori, in particolare Sergio Cazzaniga ambasciatore City Angels e officer distrettuale dei Lions Club che si è fatto promotore della raccolta fondi. Per conto della Banca Valsabbina è intervenuto il responsabile delle pubbliche relazioni Angelo Roversi, mentre per il Lions Club di Cesano Maderno ha preso la parola il Governatore del Distretto 101 Alberto Frigerio.

Nel suo intervento il presidente della Giunta Attilio Fontana ha sottolineato l’importante supporto dato da realtà come i City Angels nel fornire aiuto e sostegno alle persone più disagiate, “dimostrazione della grande solidarietà e generosità che anima il mondo del volontariato lombardo”.