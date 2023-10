Lavoro: Scotto (Pd), ‘interrogazione a Calderone su segretaria ministero, valuti passi indietro’

Roma, 31 ott (Adnkronos) – “Abbiamo depositato un’interrogazione parlamentare per chiedere alla ministra del Lavoro e della Previdenza sociale se reputa opportuna la permanenza della dottoressa Concetta Ferrari, segretaria generale del Ministero, al suo posto”. Lo dichiara il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera Arturo Scotto.

“Un possibile rinvio a giudizio nel processo che vede imputato il dottor Iervolino, fondatore dell’Università Pegaso e del segretario Generale della Cisal Cavallaro, rischierebbe di compromettere l’immagine e l’autorevolezza del Ministero in una fase così delicata del Paese. Sarebbe opportuno a livello precauzionale che da parte della ministra Calderone venga favorito un passo indietro”, aggiunge Scotto.