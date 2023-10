Decimo risultato utile di fila, sette punti in nove giorni per salire a quota 22 e confermarsi seconda forza del campionato – a pari punti con l’Avellino e rimanere a stretto contatto con il primo posto occupato dalla Juve Stabia, a due lunghezze di ritardo. Il Benevento batte il Potenza (1-0, rete decisiva di Masciangelo) e risponde nel migliore dei modi alle vittorie delle dirette concorrenti, mandando un segnale chiaro al campionato: la Strega c’è e non vuole smettere di lottare. Lo dimostra la prestazione offerta al ‘Vigorito’ che, al di là di quello che può raccontare il risultato finale, rivela la forza di una squadra che è capace di tenersi in orbita, sebbene debba imparare a chiudere le partite per tempo, evitando di correre rischi inutili.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia