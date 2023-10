Golf: scommesse, India e Staiano sospesi dal Pga Tour per aver puntato su eventi del circuito

Roma, 31 ott. – (Adnkronos) – Il Pga Tour ha sospeso i golfisti Vince India e Jake Staiano per violazione alle regole sulle scommesse. Entrambi i giocatori sono stati accusati di aver puntato su eventi del Pga Tour, contravvenendo alla norma che prevede che nessun golfista iscritto al circuito possa piazzare scommesse su alcuna competizione professionale o evento di golf. Come riporta agipronews il Tour ha confermato che nessuno dei due atleti ha puntato su competizioni a cui ha preso parte; non è ancora chiaro, perciò, su quali eventi siano state piazzate le scommesse né quanti soldi siano stati giocati. Vince India è stato sospeso per sei mesi, mentre Staiano dovrà stare lontano dalle competizioni per tre mesi.