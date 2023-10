Cremona: perseguita la ex compagna e le ruba denaro poi aggredisce carabinieri, arrestato

Milano, 31 ott. (Adnkronos) – Durante l’ennesima lite con l’ex compagno, una donna ha chiesto l’intervento dei carabinieri; al loro arrivo, però, lui ha li ha aggrediti ed è stato arrestato. E’ accaduto a Cremona.

L’uomo, un pregiudicato italiano di 41 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, rapina e atti persecutori dai carabinieri della sezione radiomobile di Cremona. Lo scorso sabato sera, aveva aspettato sotto casa e aggredito l’ex compagna per l’ennesima volta e lei aveva chiesto aiuto al 112. Arrivati sul posto, i militari hanno trovato di fronte al condominio l’uomo che urlava contro la ex e hanno cercato di calmarlo, invitandolo ad allontanarsi. Ma poco dopo le 22 la donna ha richiamato riferendo di essere appena stata rapinata proprio dal suo ex compagno che l’aveva aspettata sulle scale del palazzo, minacciandola di morte. Poi l’aveva spinta, le aveva preso i soldi e si era allontanato in bicicletta.

Mentre la donna raccontava tutto questo ai carabinieri, il 41enne è tornato nuovamente sul posto e vedendola insieme ai carabinieri ha reagito in maniera aggressiva. Si è avvicinato e ha afferrato la ex per un polso; i militari hanno tentato di bloccarlo, ma lui ha iniziato a prendere a calci tutto quello che trovava, poi ha preso un posacenere e lo ha lanciato verso di loro. I militari hanno tentato ancora una volta di calmarlo e allontanarlo, ma lui ha continuato a inveire, poi ha cercato di prendere una siringa che aveva nascosto nelle parti intime per minacciarli e ne è nata una colluttazione. Durante il parapiglia ha provato anche a prendere la pistola di uno dei militari che, a quel punto, lo hanno ammanettato. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere.