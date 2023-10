Il decimo risultato utile consecutivo, il settimo clean sheet stagionale, il secondo posto in classifica e una prova convincente. Di motivi per essere soddisfatto Matteo Andreoletti ne ha diversi e il tecnico giallorosso stavolta non fa nulla per nasconderli: “Abbiamo interpretato molto bene la partita, in particolare nel primo tempo quando abbiamo fatto vedere ottima qualità e siamo stati bravi nella fase dell’aggressione. Nel secondo tempo probabilmente potevamo fare meglio, ma va detto che la nostra interpretazione è stata dettata dall’atteggiamento dei nostri avversari. I miei ragazzi dal punto di vista dell’intensità hanno fatto una partita di ottimo livello”.

