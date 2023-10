Lombardia: Rozza (Pd), ‘su Aler molti annunci, ma mancano risorse e programmazione’

Milano, 30 ott.(Adnkronos) – “Nuovo assessore, stessi annunci. Quelli dell’assessore alla Casa di Regione Lombardia, Paolo Franco, sono gli stessi che sentiamo almeno da due legislature”. A parlare è Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd che commenta così la delibera di giunta approvata oggi, che stabilisce di potenziare i servizi di vigilanza per combattere abusivismo e illegalità nei quartieri Aler .

“Per capire quanto l’annuncio di Franco ripeta lo stesso copione degli anni passati -attacca Rozza- basta prendere ad esempio via Zamagna 4, nel quartiere San Siro di Milano. Lo scorso luglio l’assessore la Russa si vantava di aver proposto un nuovo stanziamento per la sicurezza nei quartieri popolari senza però spiegare la sorte dei servizi di guardiania in via Zamagna 4, annunciati nell’agosto del 2022, risbandierati dall’assessore Rizzi nell’ottobre dello stesso anno, durante una passeggiata elettorale, ma scomparsi per mancanza di fondi. Questo senza contare che già nel 2018 l’allora assessore alle Politiche sociali Stefano Bolognini annunciava stanziamenti per la riqualificazione dell’intero quartiere San Siro”.

“Tutto già visto, dunque -conclude Rozza-. Se fossero stati concretizzati tutti i proclami per la sicurezza di questi anni i quartieri Aler dovrebbero essere in condizioni ottimali. In realtà le portinerie non esistono e dove sono state aperte sono state abbandonate in breve tempo. Le risorse, inoltre, non fanno che diminuire. Non si può certo pensare che bastino 216 mila euro per finanziare i servizi di vigilanza attivati nel 2023. Manca infine una vera programmazione. L’ultima novità introdotta è la figura dell’operatore di quartiere che non è affatto chiaro quali funzioni debba svolgere. Ha il sapore della beffa anche il fatto di chiedere alle Aler di predisporre entro la fine dell’anno un Piano operativo triennale. In quella data il bilancio preventivo regionale sarà già stato approvato e sarà troppo tardi per stanziare le risorse necessarie”.