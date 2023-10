Calcio: Fifa, Rubiales squalificato per tre anni

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – La Commissione Disciplinare della Fifa “ha squalificato Luis Rubiales, ex presidente della Reale Federcalcio spagnola (Rfef), da qualsiasi attività legata al calcio per tre anni, sia a livello nazionale che internazionale, sulla base del fatto che la sua condotta ha violato l’articolo 13 del Codice Disciplinare Fifa”. Lo ha reso noto la Fifa. Il caso riguarda gli eventi verificatisi durante la finale della Coppa del mondo femminile Fifa del 20 agosto 2023 con il bacio alla giocatrice Jenny Hermoso, per i quali Rubiales era stato provvisoriamente sospeso per un periodo iniziale di 90 giorni.

La decisione della Commissione Disciplinare Fifa è stata notificata oggi al Sig. Rubiales, il quale, “ai sensi del Codice Disciplinare Fifa, ha dieci giorni di tempo per richiedere la decisione motivata, che sarà pubblicata in legal.fifa.com se richiesto. Questa decisione può essere impugnata presso il Comitato d’Appello della Fifa”. La Fifa inoltre “ribadisce il suo impegno assoluto a rispettare e proteggere l’integrità di tutte le persone e a garantire che le regole di base della condotta civica siano rispettate”.