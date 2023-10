Calcio: De Santis, ‘apprezzo personalità Mourinho ma certi atteggiamenti non costruttivi’**

Roma, 30 ott. – (Adnkronos) – “Premesso che gli arbitri possono sbagliare e accade su tutti i campi anche con il Var, da quello che vedo io non mi pare che la Roma sia discriminata. Gli errori ci sono per ogni squadra. Io personalmente apprezzo la personalità di Mourinho ma certi atteggiamenti plateali non sono costruttivi, serve maggiore rispetto dei ruoli da parte di tutti”. Così all’Adnkronos l’ex arbitro Massimo De Santis in merito all’ennesima polemica con la classe arbitrale dell’allenatore della Roma José Mourinho che ha chiamato in causa la direzione di Fabio Maresca nel match di ieri a San Siro contro l’Inter. ‘Alcuni gialli sembravano scelti, non c’è rispetto’, ha detto lo special one. “Mi piacerebbe ci fosse maggiore dialogo tra arbitri e giocatori e arbitri e panchine -aggiunge De Santis-. Mi pare che in questi ultimi anni il rapporto sia sempre più distaccato e questo è un male per il calcio”.