Buriram, 29 ott. – (Adnkronos) – “Il podio ci poteva stare, ma ho commesso degli errori al via e recuperare poi è stato difficile”. Così Marco Bezzecchi, al microfono di Sky Sport, dopo il 4° posto nel Gp di Thailandia. Pensando alla sua stagione 2023, il romagnolo del team Ducati VR46 si dice soddisfatto: “Terzo posto nel Mondiale? Avrei firmato. Sono contento di come sta andando. Poi alcune volte ho sbagliato e in altre siamo stati sfortunati”.