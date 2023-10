Motomondiale: Bagnaia, ‘una delle gare più belle dell’anno, 2° posto va bene’

Buriram, 29 ott. – (Adnkronos) – “Dopo riguarderò il Gran Premio con tutti i sorpassi, secondo me è stata una delle gare più belle di quest’anno, peccato non aver chiuso quel sorpasso al penultimo giro”. Così Francesco ‘Pecco’ Bagnaia dopo il secondo posto nel Gp di Thailandia.

“Ero contentissimo perché ero partito bene, mi ero messo subito davanti, in quel modo avrei potuto gestire bene la gomma -aggiunge il pilota Ducati al microfono di Sky Sport-. Poi però ne è nata una gara combattuta e molto divertente, andavo forte e riuscivo anche a superare. Ho dovuto mettere da parte il consumo della gomma posteriore perché dovevo rimontare, quindi ho tralasciato un po’ la gestione per restare vicino agli altri. Purtroppo però non ero incisivo, mi è mancato un po’ di spunto. Ho cercato di non restare mai in scia perché la temperatura delle gomme era molto alta, ho fatto tutta la gara con una moto davanti. In questo senso Martin ha avuto un piccolo vantaggio. Il secondo posto, in seguito alla penalità di Binder, è comunque un ottimo risultato, considerando anche la gara molto bella. Obiettivamente quando guardi i nostri weekend ti fa più impressione Martin, perché ha una costanza e un’esplosività incredibile, mentre noi lavoriamo più nell’ombra. Poi però in gara le prestazioni si equivalgono abbastanza”.

“Quest’anno siamo sempre stati molto veloci in qualifica, ma questo weekend ho fatto molta fatica con le gomme, avendole avute così diverse una dall’altra mi hanno limitato molto nello spingermi al limite, è stato un grande peccato perché avevo un grande passo, poteva essere una gara diversa, è stato comunque un weekend positivo e dobbiamo essere contenti”, conclude Bagnaia.