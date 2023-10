Migranti: raffica di sbarchi nella notte a Lampedusa, nella notte arrivati in quasi 500**

Palermo, 29 ott. (Adnkronos) – Raffica di sbarchi nella notte sull’isola di Lampedusa, dove sono arrivati complessivamente quasi 500 migranti. Nel primo sbarco, intorno a mezzanotte, sono arrivate 27 persone di nazionalità tunisina, precedute da altre sei persone scortate poco prima in porto. Subito dopo sono sbarcati in 56, tra cui 5 donne, di nazionalità eritrea ed egiziana. Con il terzo sbarco sono arrivati 48 migranti, tra cui un minore. Provengono dall’Egitto e Bangladesh. Nel quarto sbarco, prima dell’una, sono arrivate 52 persone, tra cui 5 donne e 3 minori. Provengono da Bangladesh, Egitto, eritrea, Sudan e Pakistan. A seguire sono arrivati 56 migranti, tra cui 16 donne e 3 minori. Inoltre, poco prima delle tre, sono arrivati in 84, tra cui 5 minori e una donna. Poi, sono sbarcate 45 persone, tutti uomini. Poco dopo le cinque del mattino sono arrivate 55 persone, tutti uomini, provenienti dal Bangladesh, Egitto e Siria.