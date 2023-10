Calcio: Serie A, Thuram stende la Roma e l’Inter resta prima a +2 sulla Juve

Milano, 29 ott. – (Adnkronos) – L’Inter batte 1-0 la Roma del fischiatissimo ex Lukaku e resta in vetta alla Serie A con due punti di vantaggio sulla Juventus dopo 10 giornate. A decidere il match del Meazza è un gol di Thuram al 36′ della ripresa, che sblocca una partita dominata in lungo e in largo dai vice campioni d’Europa in carica che sprecano tante occasioni e rischiano solo una volta contro i giallorossi dell’altro grande ex Mourinho (lui invece sempre amatissimo) che ha seguito la partita dalla tribuna stampa perché squalificato. La Roma sprofonda a -11 dalla capolista ed è ottava.

La squadra di casa parte forte e al 6′ va vicina al vantaggio. Calhanoglu scarica un gran destro dal limite, coordinandosi benissimo da posizione decentrata: palla in diagonale che si stampa sulla traversa. Al 10′ Thuram pericoloso in area, con un dribbling fintando il tiro di destro e andandosene via a sinistra, prima di essere bloccato. Al quarto d’ora grande azione di Dumfries che sulla destra dribbla ripetutamente Zalewski e poi crossa in mezzo. La palla finisce a Thuram che da due passi trova la porta ma anche lo straordinario riflesso di Rui Patricio che salva i suoi.

Poco dopo Dimarco si inserisce in area e viene premiato con una pallone in verticale per lui. Conclusione con l’esterno sinistro a cercare il palo lontano col tiro a giro, ma la palla esce di poco. La Roma continua a subire l’iniziativa nerazzurra e al 25′ ci prova Mkhitaryan, un altro ex, da fuori area al volo: bella coordinazione ma palla alta. Al 38′ Dumfries sfonda ancora una volta a destra e mette al centro un cross teso per Pavard, appostato in area, che prova la girata di destro ma è impreciso. Nel recupero altra bella azione dell’Inter che recupera palla e riparte a destra. Cross a sinistra, controcross di Dimarco e Barella al volo conclude alto.

In avvio di ripresa altra occasione per l’Inter. Da una punizione da destra, palla messa a centroarea e spizzata da Acerbi: irrompe Thuram che di testa manda alto di poco. Al 14′ continua il monologo nerazzurro: palla in area di Barella per Thuram che, spalle alla porta, di petto accomoda il pallone per Lautaro. Tiro dell’argentino troppo schiacciato a terra e Rui Patricio para. Al 21′ prima palla gol della Roma con un gran tiro di Cristante sul quale interviene in tuffo Sommer e salva i suoi. Due minuti dopo ancora la squadra di Inzaghi pericolosa con un tiro dal limite di Calhanoglu, deviato in maniera decisiva: la palla esce di un soffio con Rui Patricio spiazzato.

Al 26′ Dimarco da sinistra mette un pallone velenoso e molto teso a un metro dalla porta. Thuram e Dumfries in scivolata non ci arrivano per questione di centimetri. Al 36′ arriva il gol partita: cross teso di Dimarco da sinistra e tocco sotto porta vincente di Thuram. Al 45′ Traversa di Carlos Augusto: gran tiro da fuori col destro dell’esterno brasiliano e palla che si stampa sul montante. E’ l’ultimo brivido del match con l’Inter che porta meritatamente a casa i tre punti.