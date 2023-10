Calcio: rimonta show del Cagliari sul Frosinone, da 0-3 a 4-3, decide Pavoletti al 96′

Cagliari, 29 ott. – (Adnkronos) – Impresa del Cagliari che vince per la prima volta in campionato rimontando il Frosinone da 0-3 a 4-3 nei 25 minuti finali del match. Alla Unipol Domus Area Soulé apre le marcature a metà primo tempo, alla mezz’ora la chance per i sardi di pareggiare dal dischetto, ma Mancosu calcia il rigore sulla traversa. Al 37′ Soulé firma il bis, mentre Mancosu colpisce un altro legno. Al 4′ della ripresa Brescianini segna il tris che sembra chiudere il match, ma Oristanio al 72′ e Makoumbou al 76′ accorciano il punteggio. Nel recupero è Pavoletti-show. L’attaccante livornese pareggia al 94′ e due minuti dopo realizza il 4-3. In classifica il Frosinone è undicesimo con 12 punti, insieme a Monza e Torino, mentre il Cagliari è 18° a quota 6 con l’Udinese.