Calcio: Di Francesco, ‘sconfitta difficile da spiegare, non riesco ancora a crederci’

Cagliari, 29 ott. – (Adnkronos) – “Questa sconfitta è difficile da spiegare, abbiamo creato tanto poi siamo spariti dalla partita gestendo male tutto. Grandissimi demeriti nostri, però non riesco ancora a credere a quello che ho visto. Faccio fatica a giustificarlo”. Lo dice l’allenatore del Frosinone Eusebio Di Francesco dopo la sconfitta per 4-3 a Cagliari, dopo essere stato in vantaggio per 3-0.

“Al di là dei gol, avere tanti giovani si paga – sottolinea l’ex tecnico della Roma al microfono di Sky Sport- Soulé è un po’ sparito dopo la doppietta, anche Brescianini dopo il gol doveva essere più attento. Non dobbiamo smettere di giocare, così ci siamo consegnati al Cagliari e l’abbiamo persa. Quei venti minuti sono stati deleteri, li abbiamo pagati a caro prezzo. Preferirei perdere 4-0 che in questo modo”. “Siamo venuti qui per fare la partita e l’errore più grande che abbiamo commesso è di esserci accontentati, è qualcosa di imperdonabile che mi ha dato veramente fastidio. A volte ci si crogiola sul risultato cercando falli invece di continuare a giocare per segnare un altro gol, questo non deve più accadere”, conclude Di Francesco.