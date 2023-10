Salvini "Le Europee saranno un referendum tra visioni del mondo"

ROMA (ITALPRESS) – "Le prossime elezioni europee non sono elezioni politiche, sono un referendum: o di qua o di là. Non ci sono mezze vie, non ci sono mezze scelte, non ci sono mezze misure, perchè è chiaro che c'è una parte del mondo, con valori, storia e obiettivi diversi dai nostri, che ha fatto un'Opa, ha fatto un'operazione di acquisizione del nostro modo di vivere, di ragionare, di lavorare, amare, studiare, di scegliere il programma televisivo". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in videocollegamento con il seminario di formazione politica e culturale organizzato dal Gruppo ID al Parlamento Europeo dal titolo "Pensiero Identitario Europeo". "O di qua o di là, nel prossimo giugno le mezze misure non ci sono, l'importante è arrivarci preparati, consapevoli, non per slogan", ha aggiunto Salvini.

