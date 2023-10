Dopo il vertice organizzato dal sindaco Clemente Mastella il 7 settembre 2023 avanza l’ipotesi di una rifunzionalizzazione dell’area Ex Manifattura Tabacchi: il Direttore regionale dell’Agenzia del Demanio Mario Parlagreco ha trasmesso una lettera al sindaco Mastella per comunicargli l’iter e i passi in avanti compiuti dopo il vertice a Palazzo Mosti di inizio settembre.

