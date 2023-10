“Nei prossimi giorni inizieranno i lavori. L’opera avrà ricadute positive non solo per gli amanti dello sport, e rappresenta una novità importante per l’intero Medio Calore”.

Così Armando Rocco, sindaco di Calvi, annuncia il cantiere in arrivo per la realizzazione di una pista ciclopedonale.

