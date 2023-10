A distanza di sette anni dalla presentazione della proposta, ci si avvia all’apertura del cantiere: parliamo della “Rigenerazione urbana dell’area Piazza Risorgimento e dell’area adibita a Terminal Bus extraurbani”. Giusto il tempo di elaborare, a cura dell’ufficio tecnico, il progetto esecutivo per poi approvarlo con determina dirigenziale, e si potrà procedere all’appalto dei lavori. Non è stato possibile ricorrere all’appalto integrato poiché la Cassa Depositi e Prestiti, come da convenzione, prevede che l’erogazione del mutuo avvenga solo in presenza del progetto esecutivo.

