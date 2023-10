Palermo: riapre la Città dei ragazzi, sarà gestita da Comune e Le Vie dei tesori (2)

Palermo, 28 ott. – (Adnkronos) – “Oggi è un giorno di festa per la nostra città – afferma l’assessore Rosi Pennino – abbiamo restituito un polmone educativo, un punto di riferimento costante per l’infanzia, l’adolescenza e le famiglie di Palermo e di tutta la regione. La Città dei ragazzi oggi ritorna a essere realtà e punto di riferimento costante. Il modello che abbiamo messo in campo è innovativo e di qualità. Sono certa che l’esperienza con la Fondazione “Le Vie dei Tesori”, con cui abbiamo costruito i percorsi dedicati ai disabili, alle scuole, alle comunità alloggio, alle famiglie che versano in condizioni di disagio economico, sarà entusiasmante e ricca di soddisfazioni”. Secondo quanto previsto dall’accordo, il Comune metterà a disposizione gli spazi della Città dei Ragazzi e garantirà la prosecuzione delle attività di mantenimento della struttura, la Fondazione invece avrà cura della gestione e della conduzione delle attività socio-ludico educative e culturali e del servizio di caffetteria/ristoro a esse connesso per la durata di 16 mesi. Rimarrà a carico al Comune l’onere e la gestione dei servizi di custodia, sorveglianza, pulizia del giardino storico e degli spazi in generale, pulizia e igienizzazione dei locali. La Fondazione potrà organizzare eventi e attività speciali, d’intesa con il Comune, oltre che attività per le scuole su prenotazione, anche nel periodo di sospensione delle attività ordinarie. Le Vie dei Tesori potrà, inoltre, organizzare attività serali e notturne, oltre l’orario delle 19, garantendo in tal caso il servizio di apertura, chiusura, guardiania e custodia del parco con proprio personale. “È un progetto al quale lavoriamo da mesi con passione – sottolinea la presidente della Fondazione Le Vie dei Tesori Laura Anello – Intendiamo fare della Città dei Ragazzi il luogo delle famiglie di Palermo, con tanti laboratori, attività e un piccolo bistrot del parco dove fare merende buone e sane, e pure pic-nic nella bella stagione. Un progetto che darà lavoro a 10 giovani qualificati, che coinvolgerà 2 tirocinanti universitari e tante professionalità. Grazie al Comune che ha imbracciato con noi questa sfida pubblico-privata”.