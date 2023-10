Notte di bombardamenti a Gaza, colpiti 150 obiettivi sotterranei

ROMA (ITALPRESS) – Notte di bombardamenti nella guetta tra Israele e Hamas. L'esercito israeliano ha eseguito un massiccio attaco su Gaza. Sarebbero circa 150 gli obiettivi sotterranei, colpiti dall'aviazione israeliana. Blackout delle comunicazioni in quanto le reti telefoniche e Internet sono state in gran parte interrotte per via dei bombardamenti. "Israele intende agire per eliminare Hamas proprio come il mondo ha agito contro i nazisti e l'Isis" ha scritto su X il ministro degli Esteri israeliano Eli Cohen.

Inizialmente Hamas aveva chiesto una tregua e il rilascio dei prigionieri nelle carceri israeliane in cambio di 100 ostaggi israeliani detenuti nella Striscia di Gaza, ma poi il portavoce Isama Hamdam – secondo quanto riportato da Al Jazeera – ha detto che "dopo gli ultimi raid di Israele su Gaza non ci sono più colloqui". Intanto l'Aeronaurica Militare Isrealiana ha fatto sapere che è stato ucciso il capo della formazione aerea dell'organizzazione terroristica Hamas, Ezzam Abu Raffa, colui che aveva preso parte alla pianificazione e all'esecuzione del massacro negli insediamenti intorno a Gaza.

28-Ott-23 08:09