Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Noi non abbiamo evidenza di intelligence di un concorso della Russia ai fatti del 7 ottobre”, detto questo quanto sta accadendo in Medio Oriente ha di fatto prodotto una “marginalità mediatica delle vicenda Ucraina, tutto quello che sta avvenendo non è a svantaggio della Russia”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, all’assemblea nazionale di Azione.