Mare: Musumeci, ‘obiettivo finale è ministero con competenze gestionali’

Palermo, 28 ott. (Adnkronos) – “Il Piano del Mare voluto dal governo non è certo la soluzione di tutti i problemi. Lo sappiamo. E il nostro non è il ministero per il Mare che tutti vorremmo. Sappiamo pure questo. Ma anche i più lunghi e insidiosi percorsi cominciano sempre con un piccolo passo. L’avere voluto finalmente una struttura, che mancava, come strumento di coordinamento e di programmazione per le politiche del mare è un passo importante e significativo. Come lo è il Piano che abbiamo varato nel mese di luglio, dopo avere ascoltato tutti gli attori della Economia Blu. Andremo avanti con l’obiettivo finale di un Ministero che abbia anche competenze gestionali. Del resto, stiamo lavorando con una prospettiva di cinque anni. Dopo, decideranno gli italiani”. Ne ha parlato il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci nel suo intervento all’assemblea di Confitarma.