Manovra: Renzi, ‘destra aumenta tasse, sono diventati partito dell’Iva’

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “La destra di oggi aumenta le tasse, se ci fosse stato Berlusconi col cavolo che le aumentava, Berlusconi non poteva accettarlo, a maggior ragione l’Iva sui pannolini e gli assorbenti, una cosa che hanno fatto solo loro e Letta. Sono diventati il partito dell’Iva”. Così Matteo Renzi a La Stampa. E sulle pensioni: “Matteo Salvini ha fatto tutta la campagna elettorale del 2012 e del 2022 sulle pensioni. Ha massacrato Elsa Fornero. Sulle pensioni è il grande sconfitto di questa legge di bilancio”.

Quanto alle modifiche del testo approvato in Cdm: “Ho chiesto al presidente della Repubblica di rivolgere la sua attenzione su questo fatto. Non è pensabile che facciano delle modifiche senza passare da un atto formale”.

Fra lei e Calenda è un divorzio impossibile? “Siccome Calenda è uno che rompe qualsiasi cosa tocca, abbiamo deciso di farla finita con questa telenovela da quattro soldi alla quale ci sta costringendo da sei mesi. Io ho detto va bene, vuoi fare le liste insieme alle europee? No, allora ognuno va per la sua strada. Mi sembra corretto. La verità è che Calenda, qualsiasi cosa tocchi, la rompe”.