Festa Roma: Cortellesi vince tre premi, ‘il grazie più grande a mia figlia Laura’**

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Voglio subito ringraziare la direttrice Paola Malanga e il presidente Gianluca Farinelli per avermi voluta alla Festa del Cinema di Roma. Ho avuto l’onore di aprire la festa del cinema della mia città. Andava già bene così. Sono molto felice di ricevere stasera questi riconoscimenti”. Paola Cortellesi commenta così i tre premi ricevuti alla 18ma edizione della Festa del Cinema di Roma: Il Premio del Pubblico, la Menzione Speciale Miglior Opera Prima e il Premio Speciale della Giuria. “Ringrazio la giuria e il pubblico che hanno voluto assegnarmi questi premi -prosegue l’attrice, alla sua prima esperienza come regista- Sono felice che giuria e pubblico si tendano la mano e che l’occasione di questo loro incontro sia proprio il mio film”.

“Ringrazio Mario Gianani, Wildside, Fremantle, Vision Distribution e Sky per aver creduto in questo progetto e avermi consentito di realizzarlo. Grazie a Valerio, Emanuela, Romana, Giorgio, Vinicio, Francesco e a tutti i membri del grandioso cast di questo film”, aggiunge la Cortellesi citando gli attori che hanno recitato nel suo film.

“Ringrazio i miei inseparabili compagni di viaggio Giulia e Furio, la troupe, la squadra meravigliosa che ho avuto prima, durante e dopo le riprese, che ha lavorato con impegno, forza, cura e gentilezza. Ringrazio la mia famiglia: quella da cui provengo e quella che ho costruito giorno dopo giorno insieme a Riccardo. Il grazie più grande è per Lauretta che, senza saperlo, guida ogni mio passo”, conclude l’attrice riferendosi la figlia Laura.