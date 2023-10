Calcio: Bundesliga, Bayern travolge Darmstadt 8-0, gol da centrocampo e tripletta per Kane

Monaco, 28 ott. – (Adnkronos) – Il Bayern Monaco travolge 8-0 il Darmstadt in un match della nona giornata della Bundesliga e torna momentaneamente in vetta alla classifica con 23 punti, uno in più del Bayer Leverkusen che ha un match in meno. Gli otto gol dei bavaresi arrivano tutti nella ripresa, con Harry Kane grande protagonista con una tripletta. Spettacolare soprattutto il gol del 5-0 al 69′ con un pallonetto da centrocampo. Doppiette per Sané e Musiala e rete di Muller a completare la goleada.