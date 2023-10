Escalation predatoria sempre più preoccupante anche nel beneventano, con furti a ritmo incalzante. Uno si è svolto ieri mattina in modo singolare ai danni di una signora, che aveva ritirato presso il punto distribuzione in valle Caudina un cartone con tabacchi lavorati per l’attività di famiglia e nel ritornare verso la propria destinazione, alle porte di Benevento, in contrada Pontecorvo, mentre stazionava a un incrocio semaforico, ha udito il fragore di un vetro in frantumi, quello del lunotto della propria utilitaria e ha intravisto una figura maschile, con il volto travisato dal cappuccio della felpa calato sul viso, asportare in modo fulmineo il cartone con tabacchi lavorati.

