Roma, 27 ott. – (Adnkronos) – Con una perentoria vittoria in due set sullo lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14 Atp, Jannik Sinner – attuale numero 4 del ranking – accede alle semifinali nell’ATP 500 di Vienna. In un’ora e venti di gioco il tennista altoatesino ha battuto Tiafoe con il punteggio di 6-3, 6-4. In semifinale Sinner affronterà il russo Andrey Rublev, numero 5 della classifica Atp.