Mo: Benifei (Pd), ‘in piazza per liberazione ostaggi, de-escalation e difesa civili’

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – “In questo momento è fondamentale sostenere con forza ciò che anche il Consiglio Europeo ha deliberato nelle scorse ore, rispetto alla crisi in Medio Oriente: rilascio immediato di tutti gli ostaggi, tutela dei civili, rispetto del diritto internazionale e del diritto internazionale umanitario”. Così il capodelegazione del Pd al Parlamento Europeo Brando Benifei.

“Ciò ovviamente non è e non può essere in contraddizione con la giusta necessità di Israele di difendere il proprio popolo dai terroristi di Hamas, che devono essere disarmati e fermati. Questi obiettivi nel loro insieme, che guardano alla tutela di una prospettiva di pace per la regione senza più terrorismo e nel rispetto della giustizia e dei diritti dei popoli, oggi se li pongono con nettezza anche moltissime forze della sinistra sociale, intellettuale e politica israeliana e io credo abbiano ragione”.

“Per questo oggi sarò a Roma con Amnesty International e con le tante associazioni che chiedono un impegno per la de-escalation, per il rilascio delle persone rapite e per la difesa delle vite dei civili, obiettivi che credo siano condivisi dalla grandissima parte degli italiani in questo momento e che vanno rilanciati con la mobilitazione civica di queste ore, senza strumentalizzazioni politiche”.